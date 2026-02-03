Lamine Yamal veut rester au Barça toute sa vie

La star de la soirée. Ce lundi, à l’occasion du gala organisé pour les 120 ans du journal Mundo Deportivo , Lamine Yamal a été récompensé pour son année 2025. Selon le quotidien catalan, l’Espagnol a d’abord été encensé par Jordi Basté « pour avoir battu des records de précocité et être déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde ».

Le petit prodige de la Masia n’a pas démenti, affirmant même qu’il se trouve en ce moment au sommet de sa forme . Bientôt un concours d’egos, au Barça ?…

SW pour SOFOOT.com