Favorable à la levée des sanctions contre la Russie, Infantino incendié par un ministre ukrainien

Favorable à la levée des sanctions contre la Russie, Infantino incendié par un ministre ukrainien

La réponse n’a pas tardé. Favorable à la levée des sanctions contre la Russie et jugeant contre-productive l’exclusion des équipes nationales russes depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le président de la FIFA s’est logiquement attiré les foudres du ministre ukrainien des affaires étrangères.

679 Ukrainian girls and boys will never be able to play football — Russia killed them. And it keeps killing more while moral degenerates suggest lifting bans, despite Russia’s failure to end its war. Future generations will view this as a shame reminiscent of the 1936 Olympics. pic.twitter.com/elakyRgeIZ…

TJ pour SOFOOT.com