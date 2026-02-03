L'Atlético de Madrid s'offre deux pépites hispanophones
Carton plein (pas encore rouge) pour l’Atlético de Madrid. Actif sur ce mercato hivernal, l’autre club majeur de la capitale espagnole s’est attaché les services du jeune Rodrigo Mendoza . L’international espagnol Espoirs, qui débarque en provenance d’Elche , a paraphé un contrat le liant aux Colchoneros pour cinq ans et demi. Selon Relevo, il était notamment courtisé par le Real Madrid , qui aurait finalement lâché l’affaire.
¡Bienvenido, Rodrigo Mendoza! 🇪🇸👋🏼 pic.twitter.com/rqXW58WI33…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
