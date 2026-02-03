 Aller au contenu principal
L'Atlético de Madrid s'offre deux pépites hispanophones
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 10:48

Carton plein (pas encore rouge) pour l’Atlético de Madrid. Actif sur ce mercato hivernal, l’autre club majeur de la capitale espagnole s’est attaché les services du jeune Rodrigo Mendoza . L’international espagnol Espoirs, qui débarque en provenance d’Elche , a paraphé un contrat le liant aux Colchoneros pour cinq ans et demi. Selon Relevo, il était notamment courtisé par le Real Madrid , qui aurait finalement lâché l’affaire.

¡Bienvenido, Rodrigo Mendoza! 🇪🇸👋🏼 pic.twitter.com/rqXW58WI33…

SW pour SOFOOT.com

