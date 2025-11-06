Lamine Yamal sait pourquoi il a été sifflé par les supporters de Bruges
Aussi à l’aise pour se défendre que le Barça pour défendre.
Avec un but et une frappe amenant au CSC de Christos Tzolis, Lamine Yamal a été déterminant pour sauver les miches du Barça contre le Club Bruges . Une performance qui l’a visiblement inspiré pour sa conférence de presse d’après match.…
VM pour SOFOOT.com
