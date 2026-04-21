Lamine Yamal rend hommage à Lionel Messi après avoir décroché un trophée

Le digne héritier ? Lamine Yamal a remporté le prix du Jeune sportif mondial de l’année, lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards 2026 à Madrid, ce lundi. À 18 ans seulement , la pépite du FC Barcelone ajoute une nouvelle distinction individuelle à son palmarès, grâce à ses performances au cours de l’année écoulée.

L’attaquant catalan, désormais scruté pour ses moindres faits et gestes, s’est fait à son nouveau statut : « Au début, c’est difficile de prendre pleinement conscience de cette responsabilité. Au final, on n’a pas le droit à l’erreur parce qu’on est un modèle pour beaucoup d’enfants. Mais, j’essaie de voir cela comme quelque chose de positif. Chaque fois que je prends la parole, j’essaie de dire des choses qui ont du sens, et qui peuvent aider un maximum de personnes. » …

CT pour SOFOOT.com