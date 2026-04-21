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Bournemouth voit la vie en Rose
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 12:42

Bournemouth voit la vie en Rose

Bournemouth voit la vie en Rose

Les Cherries prennent un accent allemand. Quelques jours seulement après avoir annoncé la fin de sa belle histoire d’amour avec le technicien basque Andoni Iraola, Bournemouth a déjà trouvé son successeur . Le club anglais a officialisé l’arrivée de Marco Rose sur son site Internet. « L’AFC Bournemouth est ravie de confirmer la nomination de Marco Rose comme nouvel entraîneur-chef du club sur un contrat de trois ans, qui débutera après la conclusion de la saison 2025-2026 » , pouvait-on lire sur le communiqué.

Le second entraîneur non-britannique de Bournemouth

Avec cette nomination, Marco Rose devient seulement le second entraîneur non-britannique et le premier coach allemand de l’histoire de Bournemouth . Il prendra ses fonctions cet été, à l’issue de la saison en cours.…

VM pour SOFOOT.com

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