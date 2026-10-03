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Lamine Yamal régale encore avec l’Espagne
information fournie par So Foot•03/10/2026 à 22:42
Fleury 1-3 Paris Saint-Germain Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont ...
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