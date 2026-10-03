La Roche-sur-Yon reste leader de Ligue 3

La trêve internationale ? Quelle trêve internationale ? Pendant que les nations du football se retrouvent en Ligue des Nations ou en matchs amicaux, un championnat continue de se disputer : la dénommée Ligue 3. Un gigantesque multiplex de huit matchs se disputaient ce samedi soir. Dans ce florilège de rencontres, le Fleury-Caen remporte le prix du scénario le plus spectaculaire. Menés par les voisins d’Orelsan, les Franciliens se sont finalement imposés 3-2, notamment grâce à un doublé de Yanis Verdier.

La Roche en tête, Concarneau sur le podium

Dans les autres rencontres de la soirée, les campagnards de Concarneau ont battu les citadins du Paris 13 Atlético sur leur pelouse et grimpent sur le podium. Versailles a battu Valenciennes tandis que Rouen a dompté Bourg-en-Bresse. Amiens et Cannes se sont imposés, respectivement contre le bon dernier Villefranche et QRM.…

MBC pour SOFOOT.com