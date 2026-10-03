Jorge Jesus esquive le sujet Cristiano Ronaldo

Les jours d’après. Ce samedi, le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus prenait une nouvelle fois la parole en public depuis le départ précipité de Cristiano Ronaldo, pas content de poser son fessier musclé sur le banc. En conférence de presse à la veille du choc contre la Norvège, l’ancien entraîneur de Benfica a, comme attendu, été assiégé par les questions des journalistes portugais sur le départ en exil de la star du pays.

« Je ne vais rien vous dire »

À l’expérience, le technicien de 72 ans a décidé d’esquiver le sujet, déclarant uniquement ces mots rapportés par RMC Sports : « Si j’ai parlé avec Cris? Je ne vais rien vous dire. C’est un symbole de notre sélection et du Portugal. Nous aurons le temps de parler de tout cela après le match. Permettez-moi de me concentrer sur l’équipe, et notre adversaire, la Norvège, l’une des cinq meilleures nations en Europe, avec des grands joueurs. C’est notre problème pour l’instant .» Les questions concernant le cas CR7 ont continué d’être posées par les journalistes avant que le service communication de la Seleção ne décide d’écourter la conférence de presse.…

MBC pour SOFOOT.com