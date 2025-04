information fournie par So Foot • 29/04/2025 à 16:59

Lamine Yamal refuse d’être comparé avec Lionel Messi

Mature le minot.

À l’aube du choc contre l’Inter Milan en demi-finale de Ligue des champions, Lamine Yamal s’est présenté face à la presse ce mardi midi. Le vainqueur de l’Euro 2024 a réagit aux nombreuses comparaisons établies avec Lionel Messi , qu’il réfute. « Je ne me compare à personne, encore moins à Messi , commence le prodige espagnol. Je vous laisse donc en débattre, car entre nous, nous pensons juste à nous améliorer chaque jour, à être meilleurs que la veille. J’essaie de profiter sur le terrain, d’être moi-même et de suivre mon propre chemin. Évidemment, je l’admire, c’est le meilleur joueur de l’histoire, mais je ne me compare pas à lui. »…

