Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »
Le trashtalk commence déjà ? Interrogé ce mardi par la radio espagnole COPE sur un éventuel favori au sacre mondial, Lamine Yamal est formel. À l’heure qu’il est, l’équipe de France n’est pas meilleure que celle de l’Espagne . « Ils ne nous ont pas battu à l’Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous » , a déclaré l’ailier espagnol.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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