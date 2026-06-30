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Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 19:42

Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »

Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »

Le trashtalk commence déjà ? Interrogé ce mardi par la radio espagnole COPE sur un éventuel favori au sacre mondial, Lamine Yamal est formel. À l’heure qu’il est, l’équipe de France n’est pas meilleure que celle de l’Espagne . « Ils ne nous ont pas battu à l’Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous » , a déclaré l’ailier espagnol.

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