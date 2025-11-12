Lamine Yamal : la fracture ouverte

Alors que les tensions entre clubs et sélections sont exacerbées, l’exemple le plus frappant de cette fracture grandissante est sans doute celui de Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone se retrouve au cœur d’un bras de fer entre le club catalan et la fédération espagnole. Trois trêves internationales, trois épisodes de crispation, et une même question : comment apaiser les tensions entre club et sélection ?

Communication : n.f. processus fondamental par lequel les individus et les entités échangent des informations. Les dirigeants de club et de sélection feraient bien de potasser cette définition à l’avenir, pour s’éviter des polémiques inutiles. Après l’embrouille PSG-équipe de France en septembre autour d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, c’est en Espagne que se poursuit le feuilleton du « on n’a pas été tenu au courant par l’autre que le joueur avait des problèmes ». Et au cœur des tensions, l’inévitable Lamine Yamal, encore lui.

Entre confiance rompue et communication défaillante

Le malaise s’est installé peu à peu, jusqu’à devenir public. À chaque convocation de Lamine Yamal cette saison en sélection, un incident est venu alimenter la méfiance. Après la trêve de septembre, le Barça accusait la sélection de ne pas prendre suffisamment en compte l’état physique de son jeune ailier, revenu blessé. « L’Espagne a les meilleurs joueurs au monde à tous les postes et la meilleure sélection, mais ne pas prendre soin de ses joueurs n’est pas la bonne attitude. Je suis très déçu » , avait déclaré Hansi Flick, coach du FC Barcelone.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com