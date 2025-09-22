Lamine Yamal et Vicky Lopez remportent le Trophée Kopa
Espagne 2-0 reste du monde.
Voilà, les premières coupettes annexes au Ballon d’or d’Ousmane Dembélé sont tombées. Le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de la saison, a été attribué chez les hommes à Lamine Yamal , 18 ans, et qui remporte la breloque pour la deuxième année consécutive. Avec le FC Barcelone, il sort d’une saison pleine (18 buts et 25 passes décisives), marquée par trois titres (la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne).…
JD pour SOFOOT.com
