Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal marquent l’histoire
Pas mal pour une première. Alors que l’Espagne devait absolument réagir face à l’Arabie saoudite après son match nul face au Cap-Vert (0-0) pour ne pas compromettre leurs chances de qualification, Lamine Yamal a mis la Roja sur les bons rails dès la 10 e minute .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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