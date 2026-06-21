Un retour de taille pour la Belgique

D’un jour à l’autre le discours n’est plus le même. Alors que Rudi Garcia en conférence de presse d’avant match avait assuré que Romelu Lukaku n’était pas en mesure de disputer un match entier, le tacticien français a revu sa copie puisqu’il a décidé de l’aligner dans son onze de départ .

Quatre changements au total

Alors qu’il n’avait pas été titularisé depuis le 9 juin 2025, Lukaku va donc connaitre sa 128 e sélection avec les Diables rouges et devenir ainsi le troisième joueur le plus capé du plat pays . « Pour l’instant, il joue le rôle de super remplaçant et cela fonctionne bien » , a notamment déclaré Garcia en conférence de presse en référence à son entrée fracassante face à l’Egypte lors du premier match (1-1). Une aubaine pour le natif d’Anvers qui n’a joué que 64 minutes cette saison avec Naples à cause de deux graves blessures au biceps fémoral puis au psoas.…

LB pour SOFOOT.com