Mondial-2026: Yamal fait mouche et l'Espagne éteint les critiques

Lamine Yamal (à droite) dans les bras de Mikel Oyarzabal après avoir inscrit le premier des quatre buts de la victoire espagnole face à l'Arabie saoudite (4-0) le 2 juin 2026 à Atlanta ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Piquée au vif après des débuts ratés contre le Cap-Vert, l'Espagne a dissipé les doutes en battant sans appel l'Arabie saoudite 4-0 dimanche à Atlanta, où le prodige barcelonais Lamine Yamal était titulaire.

Les champions d'Europe espagnols ont répondu présent et entrent pleinement dans une compétition dont ils sont l'un des favoris. Egalement programmées dimanche, la Belgique et l'Iran s'affrontent dans un match important du groupe G, où les quatre sélections engagées sont à égalité avec un point.

. L'Espagne rugit, Lamine Yamal marque

"Ils sont très remontés", disait de ses joueurs le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente samedi. En corrigeant l'Arabie saoudite (4-0) dimanche à Atlanta, la Roja a dissipé les doutes nés de son match nul inaugural contre le Cap-Vert (0-0). Enfin titulaire, sa star de 18 ans Lamine Yamal, remis d'une blessure à une cuisse, a mis à peine dix minutes pour libérer les siens en taclant un centre millimétré de Mikel Oyarzabal.

Et comme ce dernier s'est offert un doublé express (21e, 24e), le match était plié et De la Fuente a pu sortir sa pépite à la mi-temps.

Avec 4 points et avant l'autre match du groupe H entre l'Uruguay et le Cap-Vert (22h00 GMT), les Espagnols sont en ballottage favorable pour rejoindre les 16e de finale, que le Mexique, les Etats-Unis et l'Allemagne sont déjà assurés de disputer.

. La Belgique sans Doku mais avec Lukaku

Dans le groupe G, où elle affronte l'Iran à Los Angeles - (le coup d'envoi a été donné à 19h00 GMT) -, la Belgique doit faire sans son attaquant Jérémy Doku. Transparent contre l'Egypte (1-1), le virevoltant ailier de Manchester City est diminué par des problèmes respiratoires.

Mais Rudi Garcia a pu titulariser Romelu Lukaku à la pointe de son attaque. Son entrée en jeu contre l'Egypte lundi dernier avait permis aux Diables rouges d'égaliser très rapidement.

En face, l'Iran voit son Mondial perturbé par des déboires extra-sportifs, dans le contexte du conflit face aux Etats-Unis et Israël, et d'un traitement qu'il estime injuste de la part de l'administration américaine.

Installés dans la ville mexicaine de Tijuana, alors qu'ils jouent leurs matches de groupe aux Etats-Unis, les Iraniens, qui ont démarré par un nul contre la Nouvelle-Zélande (2-2), doivent supporter des aller-retours transfrontaliers difficiles, et n'ont pu atterrir à Los Angeles que samedi, un jour après leur adversaire.

Dans l'autre match du groupe, l'Egypte, menée par Omar Marmoush et Mo Salah, est toujours en quête d'une première victoire dans un Mondial, face aux All Whites néo-zélandais à Vancouver (lundi à 01h00 GMT).

. Les Bleus à Philadelphie

Victorieuse du Sénégal (3-1) pour son entrée en lice mardi dernier, l'équipe de France est arrivée à Philadelphie où elle affrontera l'Irak lundi (21h00 GMT, 23h00 heure de Paris) avec la possibilité de décrocher dès son deuxième match son billet pour la phase à élimination directe.

Six jours après avoir battu le record de buts en bleu (58), Kylian Mbappé va franchir lui le cap symbolique des 100 sélections

Kylian Mbappe (au centre) et les Bleus à l'entraînement le 20 juin 2026 à la Bentley University de Waltham, près de Boston. Lundi à Philadelphie, l'équipe de France aura la possibilité d'assurer sa qualification pour les 16e de finale du Mondial-2026 ( AFP / Franck FIFE )

Face aux Sénégalais, les Bleus ont offert une première mi-temps poussive avant de basculer dans une seconde période tout en maîtrise.

Il s'agit désormais de garder le même élan et le même rythme tout en sécurisant d'ores et déjà la qualification pour le prochain tour, histoire de s'éviter une corvée inutile et d'aborder plus sereinement le choc contre la Norvège d'Erling Haaland, quatre jours plus tard à Foxborough (Massachusetts), avec pour enjeu la cruciale première place du groupe I.

. Le Brésil sur une jambe

La sélection brésilienne s’est entraînée dimanche sans sept de ses joueurs, dont ses quatre défenseurs titulaires, en vue du match de mercredi contre l'Ecosse à East Rutherford (New Jersey) où elle cherchera à valider sa qualification.

Outre les latéraux Danilo et Douglas Santos et les défenseurs centraux Marquinhos et Gabriel Magalhaes, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a entamé l'entraînement au complexe du Red Bull de New York à Morristown, dans le New Jersey, sans le milieu Casemiro, l'attaquant Matheus Cunha et l'ailier Raphinha.

La star du FC Barcelone s'est blessé à la cuisse droite lors de la victoire (3-0) contre Haïti vendredi à Philadelphie et a déclaré forfait pour le match face aux Écossais, le dernier du groupe C pour les quintuples champions du monde. Sa participation pour la suite est compromise.