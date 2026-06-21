 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne tyrannise l'Arabie saoudite et se rassure
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 20:06

L'Espagne tyrannise l'Arabie saoudite et se rassure

L'Espagne tyrannise l'Arabie saoudite et se rassure

Malmené par le Cap-Vert lors de la première journée (0-0), l’Espagne a enfin pris la pleine mesure de ce Mondial en s’imposant 4 à 0 face à l’Arabie saoudite. Une performance XXL grandement facilitée par Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ et Mikel Oyarzabal passeur décisif et auteur d'un doublé.

Espagne 4-0 Arabie saoudite

Buts : Yamal (10 e ), Oyarzabal (21 e , 24 e ), Al-Tambakhti (49 e CSC) pour la Roja

Réagir ou risquer de tomber dès la phase de poule, telle était la position de Luis de la Fuente et de ses protégés au moment d’entrer sur le terrain du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. L’optimisme était toutefois de mise dans les rangs espagnols avec la titularisation de Lamine Yamal. Un optimisme transformé en réalité dès les premières minutes d’une rencontre où la Roja n’a jamais tremblé pour finalement s’imposer 4 à 0 et s’ouvrir la voie des 16 es de finale, même si la qualification n’est pas encore mathématiquement assurée.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lamine Yamal (à droite) dans les bras de Mikel Oyarzabal après avoir inscrit le premier des quatre buts de la victoire espagnole face à l'Arabie saoudite (4-0) le 2 juin 2026 à Atlanta ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )
    Mondial-2026: Yamal fait mouche et l'Espagne éteint les critiques
    information fournie par AFP 21.06.2026 21:13 

    Piquée au vif après des débuts ratés contre le Cap-Vert, l'Espagne a dissipé les doutes en battant sans appel l'Arabie saoudite 4-0 dimanche à Atlanta, où le prodige barcelonais Lamine Yamal était titulaire. Les champions d'Europe espagnols ont répondu présent ... Lire la suite

  • Un retour de taille pour la Belgique
    Un retour de taille pour la Belgique
    information fournie par So Foot 21.06.2026 20:51 

    D’un jour à l’autre le discours n’est plus le même. Alors que Rudi Garcia en conférence de presse d’avant match avait assuré que Romelu Lukaku n’était pas en mesure de disputer un match entier, le tacticien français a revu sa copie puisqu’il a décidé de l’aligner ... Lire la suite

  • Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal marquent l’histoire
    Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal marquent l’histoire
    information fournie par So Foot 21.06.2026 19:26 

    Pas mal pour une première. Alors que l’Espagne devait absolument réagir face à l’Arabie saoudite après son match nul face au Cap-Vert (0-0) pour ne pas compromettre leurs chances de qualification, Lamine Yamal a mis la Roja sur les bons rails dès la 10 e minute ... Lire la suite

  • L'Angleterre enregistre un retour de taille
    L'Angleterre enregistre un retour de taille
    information fournie par So Foot 21.06.2026 17:37 

    Plus de peur que de mal. Sorti à la 72 e minute lors du match face à la Croatie en se tenant l’ischio-jambier, Declan Rice était annoncé incertain pour affronter le Ghana ce mardi. Néanmoins, selon Flashscore, lors du voyage des Three Lions vers Boston, le milieu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank