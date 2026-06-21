L'Espagne tyrannise l'Arabie saoudite et se rassure

Malmené par le Cap-Vert lors de la première journée (0-0), l’Espagne a enfin pris la pleine mesure de ce Mondial en s’imposant 4 à 0 face à l’Arabie saoudite. Une performance XXL grandement facilitée par Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ et Mikel Oyarzabal passeur décisif et auteur d'un doublé.

Espagne 4-0 Arabie saoudite

Buts : Yamal (10 e ), Oyarzabal (21 e , 24 e ), Al-Tambakhti (49 e CSC) pour la Roja

Réagir ou risquer de tomber dès la phase de poule, telle était la position de Luis de la Fuente et de ses protégés au moment d’entrer sur le terrain du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. L’optimisme était toutefois de mise dans les rangs espagnols avec la titularisation de Lamine Yamal. Un optimisme transformé en réalité dès les premières minutes d’une rencontre où la Roja n’a jamais tremblé pour finalement s’imposer 4 à 0 et s’ouvrir la voie des 16 es de finale, même si la qualification n’est pas encore mathématiquement assurée.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com