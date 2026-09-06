 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 18:18
Ajouter Boursorama à vos sources

Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence

Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence

Valence 0-5 FC Barcelone

Buts : Yamal (6 e et 84 e ), F. López (22 e ), Raphinha (50 e ) et Pedri (79 e )

Quatre à quatre. Totalement maître de son sujet sur la pelouse de Valence, le Barça poursuit son sans faute en Liga . Parfaitement lancés par un but tout en finesse de Lamine Yamal, les Blaugrana ont déroulé pour aller chercher leur quatrième victoire en autant de journées de championnat. Deux jours après avoir vu le Real Madrid tomber à Séville, les voilà seuls en tête.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Fifa Gianni Infantino lors du tirage au sort des barrages pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à Zurich le 20 novembre 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Foot: malgré la crise à la Fifa, Infantino maintient sa candidature en 2027
    information fournie par AFP 06.09.2026 18:09 

    Contesté pour avoir tenté d'ouvrir la Coupe du monde aux investisseurs privés, Gianni Infantino a confirmé dimanche qu'il briguerait un nouveau mandat à la tête de la Fifa en mars 2027. Seul candidat déclaré au scrutin programmé le 18 mars, le dirigeant du football ... Lire la suite

  • Jamies Vardy rentre au bercail
    Jamies Vardy rentre au bercail
    information fournie par So Foot 06.09.2026 17:39 

    Le Championship peut commencer à trembler. Après une saison d’exil du côté de l’Italie et de la Cremonese, Jamie Vardy retrouve son Royaume . L’attaquant de bientôt 40 ans (il les fêtera en janvier) s’est engagé pour la saison à venir avec Burnley. Embed x.com… ... Lire la suite

  • Un ancien lyonnais fait déjà des misères à Manchester United
    Un ancien lyonnais fait déjà des misères à Manchester United
    information fournie par So Foot 06.09.2026 17:21 

    Everton 2-2 Manchester United Buts : George (83 e ) et Maitland-Niles (90 e +6) pour les Toffees // Mbeumo (47 e ) et Šeško (88 e ) Déjà un transfert gagnant. Débarqué à Everton au milieu de l’opération grande braderie de l’OL, Ainsley Maitland-Niles tient déjà ... Lire la suite

  • Strasbourg écrase Troyes
    Strasbourg écrase Troyes
    information fournie par So Foot 06.09.2026 16:59 

    Troyes 2-6 Strasbourg But : Mille (9 e ) et Le Douaron (90 e +5) pour l’ESTAC // Ortega (40 e ), Sousa (42 e ), Reyna (57 e ) Amo-Ameyaw (85 et 88 e ) et Harder (90 e +3) pour le Racing Strasbourg enchaîne. Sévèrement battu 4-0 par Marseille lors de la première ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank