Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence

Lamine Yamal et le Barça en promenade à Valence

Valence 0-5 FC Barcelone

Buts : Yamal (6 e et 84 e ), F. López (22 e ), Raphinha (50 e ) et Pedri (79 e )

Quatre à quatre. Totalement maître de son sujet sur la pelouse de Valence, le Barça poursuit son sans faute en Liga . Parfaitement lancés par un but tout en finesse de Lamine Yamal, les Blaugrana ont déroulé pour aller chercher leur quatrième victoire en autant de journées de championnat. Deux jours après avoir vu le Real Madrid tomber à Séville, les voilà seuls en tête.…

TB pour SOFOOT.com