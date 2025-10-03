 Aller au contenu principal
Lamine Yamal est forfait pour la trêve
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 16:49

La machine s’enraye encore.

De retour face au PSG ce mercredi en Ligue des champions, Lamine Yamal a sans surprise été appelé en sélection espagnole par Luis de la Fuente . Une décision qui a dû faire grincer des dents à Barcelone, au vu de la blessure qu’il a contracté lors de la dernière trêve internationale, mais le prodige catalan va finalement rester dans le formol.

CDB pour SOFOOT.com

