Lamine Yamal devrait être de retour à temps pour le Clásico
07/10/2025 à 10:37

Lamine Yamal devrait être de retour à temps pour le Clásico

Lamine Yamal devrait être de retour à temps pour le Clásico

La trêve, l’art de soigner ses blessures sans conséquences.

Victime d’une rechute de sa blessure au pubis, seulement deux matchs après son retour sur les terrains, Lamine Yamal a été contraint de retourner à l’infirmerie du FC Barcelone. En compagnie de Raphinha, Marc-André ter Stegen, Fermin Lopez, Gavi ou encore Joan Garcia.…

