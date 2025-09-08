Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie
Qu’ils sont tête en l’air, ces jeunes.
Auteur de deux passes décisives lors de la large victoire de l’Espagne en Turquie (6-0), Lamine Yamal a vécu la mésaventure que chaque voyageur redoute avant de partir à l’autre bout du monde. D’après l’émission turque Beyaz Futbol, la pépite du FC Barcelone aurait perdu son passeport avant de reprendre l’avion à Konya pour l’Espagne.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
