Lamine Yamal a trouvé son plus grand défenseur
Et on ne parle pas de Van Dijk.
Critiqué depuis cet été pour son hygiène de vie et ses frasques extra-sportives, Lamine Yamal peut compter sur Kylian Mbappé pour prendre sa défense . Invité de la célèbre émission Universo Valdano de Movistar+ (diffusée dimanche prochain), le Français s’est en effet attardé sur les critiques dont est victime son jeune homologue : « Les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle, mais je pense qu’ils devraient le laisser tranquille. C’est un excellent joueur mais il reste un garçon de 18 ans . Et à cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. » …
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
