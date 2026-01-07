 Aller au contenu principal
Lamine des bons jours
07/01/2026

Dans le creux de la vague à l'automne, Lamine Yamal a su se détourner des polémiques pour se reconcentrer sur le football. Pour le plus grand bonheur du Barça et des fans de foot.

On l’aurait presque oublié. Après un passage compliqué entre les polémiques liées à son été agité, ses provocations incessantes sur les réseaux sociaux, des gossip, un Ballon d’or qui lui file douloureusement sous le nez et, bien malgré lui, une belle embrouille entre la Roja et le Barça, le virevoltant Yamal a plus fait parler de lui pour l’extra-sportif que pour ses performances sur les terrains en début de saison. Le crack fonçait-il dans le mur ? Était-ce déjà la fin pour le successeur désigné de Lionel Messi en Catalogne ? Tant de questions qui n’attendaient finalement qu’une réponse : celle du terrain.

Le calme après les tempêtes

Au cœur des polémiques, le Barça a fait ce qu’il pouvait pour le protéger, quand le joueur s’est surtout fait plus discret. Et voilà qu’il retrouve le niveau qui en a fait l’un des tous meilleurs joueurs de la planète l’an dernier. Autour de lui, tout s’est calmé, et c’est certainement pour le mieux. Il a même retrouvé le foot comme il l’affectionne durant ses vacances, où il a récolté une nouvelle statuette, en tapant la gonfle sur la plage avec des jeunes, signe d’un joueur qui n’a pas perdu sa légèreté et son amour du foot, lui qu’on disait déjà parti pour une carrière de jet-setteur.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

