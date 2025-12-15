 Aller au contenu principal
Lamine Camara ne comprend pas pourquoi son but a été refusé
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 09:42

Dolce Camara.

Monaco s’est incliné en fin de match contre l’OM, et Monaco n’a pas trop compris ce qui lui était tombé sur la tête. En effet, l’ASM avait marqué… à deux reprises, mais deux buts ont été refusés pour des hors-jeux de Folarin Balogun. Auteur du premier but refusé à la 51 e minute du match, Lamine Camara n’a pas trop compris la décision de l’arbitre. « On s’entraîne pour ce genre de matches et on ne peut rien à certaines décisions. Le but a été refusé pour hors-jeu. On a regardé les images dans le vestiaire et jusqu’à présent on ne comprend pas comment ils peuvent annuler ce but, a-t-il raconté à L’Équipe. On ne peut rien à certaines décisions, les arbitres décident. On a fait de très bonnes choses dans ce match et on va se baser dessus pour aller de l’avant. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
