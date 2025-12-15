Lamine Camara ne comprend pas pourquoi son but a été refusé

Dolce Camara.

Monaco s’est incliné en fin de match contre l’OM, et Monaco n’a pas trop compris ce qui lui était tombé sur la tête. En effet, l’ASM avait marqué… à deux reprises, mais deux buts ont été refusés pour des hors-jeux de Folarin Balogun. Auteur du premier but refusé à la 51 e minute du match, Lamine Camara n’a pas trop compris la décision de l’arbitre. « On s’entraîne pour ce genre de matches et on ne peut rien à certaines décisions. Le but a été refusé pour hors-jeu. On a regardé les images dans le vestiaire et jusqu’à présent on ne comprend pas comment ils peuvent annuler ce but, a-t-il raconté à L’Équipe. On ne peut rien à certaines décisions, les arbitres décident. On a fait de très bonnes choses dans ce match et on va se baser dessus pour aller de l’avant. » …

UL pour SOFOOT.com