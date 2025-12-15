 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts
information fournie par So Foot 15/12/2025 à 11:15

Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Les Bosmen se rebellent ?

Le 15 décembre 1995, la Cour de justice des communautés européennes prenait la décision de libéraliser le marché des transferts. Trente ans tout pile après l’arrêt Bosman, la fondation Justice for players va déposer une action collective contre la FIFA pour la contraindre à verser des dédommagements. Ce recours collectif s’inscrit dans la continuité de l’affaire Diarra. Créée en 2025, l’association va assigner l’instance et cinq fédérations de foot (aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en France) pour faire changer les règlements, comme le rapporte Le Monde . Et obtenir des réparations financières. Plusieurs milliards d’euros de dommages liés au droit de la concurrence sont en jeu.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman
    Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman
    information fournie par So Foot 15.12.2025 11:59 

    Mon combat pour la Liberté n’est pas le titre du prochain livre de Nicolas Sarkozy, mais bien celui de Jean-Marc Bosman. Trente ans après avoir entrainé la fin des quotas des joueurs étrangers dans les clubs, l’homme derrière l’arrêt qui porte son nom a raconté ... Lire la suite

  • Un Marseillais sur le trône des buteurs en 2025
    Un Marseillais sur le trône des buteurs en 2025
    information fournie par So Foot 15.12.2025 11:54 

    Bye bye 2025. La 16 e journée de Ligue 1 n’a pas seulement été la dernière du championnat 2025-2026 avant la trêve, elle a également été le dernier match de « Ligain » de l’année civile 2025 . C’est donc l’heure du bilan statistique des meilleurs buteurs sur les ... Lire la suite

  • Mariah Carey
    JO 2026-Mariah Carey se produira à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina
    information fournie par Reuters 15.12.2025 11:51 

    La superstar américaine de la pop Mariah Carey est la première grande vedette invitée à se produire à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, ont annoncé lundi les organisateurs. "Reconnue dans le monde entier pour sa voix incomparable ... Lire la suite

  • La FIFA compte ses billets, les supporters dégoûtés
    La FIFA compte ses billets, les supporters dégoûtés
    information fournie par So Foot 15.12.2025 11:46 

    Les tarifs de la Coupe du monde 2026 réservés aux groupes officiels de supporters ont suscité l’indignation, partout en Europe, ce week-end. En repoussant les limites de la cupidité, la FIFA privera des centaines (voire des milliers) de fidèles de la possibilité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank