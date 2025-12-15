Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Les Bosmen se rebellent ?

Le 15 décembre 1995, la Cour de justice des communautés européennes prenait la décision de libéraliser le marché des transferts. Trente ans tout pile après l’arrêt Bosman, la fondation Justice for players va déposer une action collective contre la FIFA pour la contraindre à verser des dédommagements. Ce recours collectif s’inscrit dans la continuité de l’affaire Diarra. Créée en 2025, l’association va assigner l’instance et cinq fédérations de foot (aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en France) pour faire changer les règlements, comme le rapporte Le Monde . Et obtenir des réparations financières. Plusieurs milliards d’euros de dommages liés au droit de la concurrence sont en jeu.…

UL pour SOFOOT.com