JO 2026-Mariah Carey se produira à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina

La superstar américaine de la pop Mariah Carey est la première grande vedette invitée à se produire à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Reconnue dans le monde entier pour sa voix incomparable et pour un héritage musical qui transcende les générations et les cultures, Mariah Carey incarne parfaitement l'esprit émotionnel des Jeux", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Mariah Carey se produira au stade San Siro de Milan, le 6 février, où sa présence doit refléter le thème central de la cérémonie d'ouverture, "Harmonie", qui associe la musique et le sport pour mettre en avant des valeurs telles que l'inclusion, le respect et l'échange culturel.

La cérémonie d'ouverture, créée et produite par Balich Wonder Studio, comprendra des performances d'artistes internationaux ainsi que des éléments célébrant la culture et l'innovation italiennes.

Les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 22 février dans tout le nord de l'Italie, avec des épreuves organisées à Milan, à Cortina d'Ampezzo et sur d'autres sites en Lombardie, en Vénétie et dans le Trentin-Haut-Adige.

(Rédigé par Julien Prétot, version française Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)