Lamberto Boranga a exaucé son rêve de jouer un match à 82 ans
Tu ne lui parles pas d’âge.
En septembre dernier, Lamberto Boranga avait annoncé son rêve de rejouer au football avec son premier club, l’USD Trevana, pour son prochain anniversaire. Âgé de 82 ans, l’ancien gardien de but a pu réaliser ce défi fou ce week-end, en septième division italienne, face au club de Foligno. Il devient ainsi le plus vieux joueur italien à évoluer sur un terrain. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
