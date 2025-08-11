Lamba à Sainté, 3e plus gros transfert de Ligue 2 : mais qui forme le reste du top 5 ?
Chicoter les sommets.
Malgré sa relégation, Saint-Étienne dépense énormément cette saison en Ligue 2. Avec plus de 19 millions de dépensés, les Stéphanois explosent le record de cette saison, suivis de très loin par Montpellier et ses 500 000 euros d’achats. Forcément, qui dit millions dépensés, dit gros transferts. Acheté par les Verts pour 8 millions en provenance d’Arouca, Chico Lamba est devenu la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la Ligue 2 . Dans ce top 5, on y retrouve également des jolis noms.…
RFP pour SOFOOT.com
