 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 07:25

(Actualisé avec déclaration d'un porte-parole de la BCE)

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon lesquelles elle prévoit de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en octobre 2026.

Le quotidien Financial Times a rapporté mercredi que Christine Lagarde envisageait de quitter ses fonctions avant l'élection présidentielle de 2027 afin de permettre au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Friedrich Merz de lui trouver un successeur.

Le mandat de huit de Christine Lagarde à la tête de la BCE, non renouvelable, doit expirer à la fin du mois d'octobre 2027.

Les informations du Financial Times interviennent alors que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait son poste début juin, soit un peu plus d'un an avant la fin de son mandat.

Son départ permettra à Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection présidentielle, alors que, selon de nombreux sondages, les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, se placent haut dans les intentions de vote.

(Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:48

    Comme ça Macron pourra encore placer une copine et tant pis si la compétence n'est pas au rendez vous . On en a pris l'habitude

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank