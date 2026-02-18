Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE

(Actualisé avec déclaration d'un porte-parole de la BCE)

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon lesquelles elle prévoit de quitter ses fonctions avant la fin de son mandat en octobre 2026.

Le quotidien Financial Times a rapporté mercredi que Christine Lagarde envisageait de quitter ses fonctions avant l'élection présidentielle de 2027 afin de permettre au président français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Friedrich Merz de lui trouver un successeur.

Le mandat de huit de Christine Lagarde à la tête de la BCE, non renouvelable, doit expirer à la fin du mois d'octobre 2027.

Les informations du Financial Times interviennent alors que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a annoncé la semaine dernière qu'il quitterait son poste début juin, soit un peu plus d'un an avant la fin de son mandat.

Son départ permettra à Emmanuel Macron de nommer son successeur avant l'élection présidentielle, alors que, selon de nombreux sondages, les dirigeants du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, se placent haut dans les intentions de vote.

(Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)