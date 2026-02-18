 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quentin Deranque: Maud Bregeon appelle LFI à "exclure" Raphaël Arnault de son groupe parlementaire
information fournie par AFP 18/02/2026 à 08:41

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, le 4 février 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, le 4 février 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a demandé mercredi à La France insoumise d'"exclure" le député Raphaël Arnault de son groupe à l'Assemblée nationale après l'interpellation de son assistant parlementaire dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque.

"La France Insoumise doit faire le ménage dans ses rangs et moi j'appelle la présidente Mathilde Panot à exclure Raphaël Arnault de son groupe, ou tout du moins à l'exclure temporairement pour marquer cette clarification, pour dire non à la violence", a-t-elle dit sur franceinfo.

Jugeant que les Français ont "toutes et tous une responsabilité" quand ils votent pour les Insoumis, elle a appelé à ce qu'il n'y ait "plus jamais un député LFI au sein de l'Assemblée nationale".

De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé "chaque parti politique à se poser la question" : est-ce que "tel député ou tel élu est susceptible de me représenter, de représenter la nation et de porter le nom de mon parti" ?

Ella a regretté que Jean-Luc Mélenchon "n'ait pas prononcé des mots d'apaisement" dans sa conférence mardi soir, l'accusant également de "l'avoir fait huer" devant ses militants.

La France insoumise "n'accepte pas les leçons" de Sébastien Lecornu, qui a demandé au mouvement de gauche radicale de "faire le ménage" dans ses "rangs" après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, avait réagi mardi soir Jean-Luc Mélenchon.

Le député La France insoumise (LFI) Raphaël Arnault le 22 janvier 2026 à l'Assemblée nationale ( AFP / Thomas SAMSON )

Le député La France insoumise (LFI) Raphaël Arnault le 22 janvier 2026 à l'Assemblée nationale ( AFP / Thomas SAMSON )

Neuf suspects, dont Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Quentin Deranque, jeune militant nationaliste roué de coups jeudi à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

La présidente de l'Assemblée a demandé à ce "que tous les responsables politiques en appellent au calme, au débat d'idée".

"Là on parle de l'ultragauche, mais il y a aussi des groupuscules d'extrême droite qui sont dans la rue, qui aussi cherchent la bagarre et qui commettent des actes répréhensibles et sont mis en examen et parfois incarcérés", a-t-elle ajouté.

Elle s'est en revanche dite opposée à une interdiction générale des réunions politiques dans les universités.

"Chacun a le droit de pouvoir s'exprimer dans des universités (...) Il ne faut pas d'interdiction générale, parce que nos jeunes ont besoin de former leur esprit".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 09:37

    aremon05 : le militant dcd manifestait récemment avec les groupes né on izan

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank