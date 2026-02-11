Lagarde (BCE) appelle à relancer les réformes structurelles pour renforcer l'UE-source

(.)

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a appelé les dirigeants de l'Union européenne (UE) à prendre des mesures urgentes dans des domaines qu'elle juge critiques pour renforcer le bloc européen, notamment l'idée d'une émission conjointe de dette qui divise au sein des pays de l'UE, a déclaré mercredi une source à Reuters.

Christine Lagarde espère relancer un timide processus de réforme lors du sommet informel européen qui se tient jeudi en Belgique, alors que l'UE est confrontée à une politique commerciale imprévisible de la part des Etats-Unis et à l'essor des importations en provenance de Chine.

La semaine dernière, elle a indiqué qu'elle présenterait aux dirigeants européens une liste de mesures nécessaires pour améliorer la croissance et la compétitivité de l'UE.

Selon Christine Lagarde, cinq domaines nécessitent une action rapide, explique la source citant le document listant les mesures. A savoir la création d'une union de l'épargne et de l'investissement, la concrétisation de l'euro numérique, l'approfondissement du marché unique, la promotion de l'innovation et le renforcement du cadre institutionnel fondamental du bloc.

"Grâce à une action collective coordonnée et décisive, l'Europe peut libérer un potentiel de croissance plus élevé, renforcer sa résilience et consolider son autonomie politique et sa prospérité", est-il dit dans le document. "Cela nécessite d'augmenter la productivité, de mobiliser les investissements et de renforcer la résilience."

Un porte-parole de la BCE n'a pas souhaité faire de commentaires.

Alors que la BCE plaide depuis longtemps en faveur d'une augmentation des émissions conjointes de dette, certains pays, en particulier l'Allemagne, s'y sont opposés, arguant que la mutualisation de la dette n'était pas nécessaire en dehors des périodes de crise.

Dans le document, la BCE réitère également son appel de longue date en faveur d'un système commun d'assurance des dépôts et d'un cadre européen pour la liquidité en cas de résolution bancaire, a déclaré la source.

