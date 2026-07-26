Lacroix, un mauvais sort à conjurer à Chelsea

Après deux saisons passées à Crystal Palace, Maxence Lacroix plie bagage pour filer chez le voisin londonien : Chelsea. Le défenseur tricolore a une mission bien précise en arrivant chez les Blues : conjurer le mauvais sort qui s’y acharne sur les centraux français depuis 2022.

Harry Potter, Merlin, Gandalf ou Circé, on ne sait pas trop qui a lancé la malédiction mais ce qui est sûr, c’est que les défenseurs centraux français qui ont débarqué à Chelsea ces dernières années n’ont clairement pas laissé un souvenir impérissable, bien que toujours dans l’effectif à ce jour. Wesley Fofana, Benoît Badiashile et Axel Disasi n’ont jamais vraiment réussi à s’installer chez le champion d’Europe 2021. Heureusement, Maxence Lacroix, lui, arrive dans un contexte bien différent, et a toutes les cartes en main pour conjurer le mauvais sort.

À l’état solide

Après un Mondial américain où il a grillé la politesse à Ibrahima Konaté dans la hiérarchie des centraux tricolores, après avoir ramassé une Ligue Conférence, Maxence Lacroix sort d’une saison énorme qui l’a fait passer dans une autre dimension, notamment après sa première sélection chez les Bleus contre le Brésil en mars dernier. À 26 piges, il doit débarquer à Chelsea en pleine bourre, contre un beau chèque de 60 millions d’euros et après deux exercices convaincants en Premier League sous les couleurs de Crystal Palace. Le douzième défenseur à avoir gagné le plus de duels en PL la saison dernière (197 d’après Statmuse) sait où il met les pieds.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com