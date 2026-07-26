Le Séville FC s’exporte au Malawi
Sévilongwe, le jumelage qu’on n’attendait pas. L’image sympa du week-end, c’est celle de ces enfants malawites qui hurlent « Sevilla ! Sevilla ! » drapés des couleurs du Séville FC.
Dans un communiqué, le club andalou explique qu’il a fait don d’un lot de tenues rouges et blanches et de matériel sportif à la fondation caritative espagnole Emalaikat, « contribuant ainsi à promouvoir le sport dans l’une des régions les plus défavorisées du continent africain ». …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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