Le Séville FC s’exporte au Malawi

Sévilongwe, le jumelage qu’on n’attendait pas. L’image sympa du week-end, c’est celle de ces enfants malawites qui hurlent « Sevilla ! Sevilla ! » drapés des couleurs du Séville FC.

Dans un communiqué, le club andalou explique qu’il a fait don d’un lot de tenues rouges et blanches et de matériel sportif à la fondation caritative espagnole Emalaikat, « contribuant ainsi à promouvoir le sport dans l’une des régions les plus défavorisées du continent africain ». …

JD pour SOFOOT.com