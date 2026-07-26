 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?
information fournie par So Foot 26/07/2026 à 15:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

Annoncé au Real Madrid pour un montant proche de 120 millions d’euros, l’international ivoirien Yan Diomandé est assurément le fruit de toutes les convoitises dans ce mercato d’été. De quoi faire oublier qu’il n’a « que » 19 ans et une seule bonne saison au compteur. Attention à ne pas se brûler les ailes.

« Abidjan est doux », dit l’adage ivoirien. Inversement, Leipzig est dur, du moins en affaires. Après avoir déclaré fin juin, que « Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine et nous ne transigerons pas à ce sujet », le directeur sportif de l’écurie redbulléenne Marcel Schäfer l’a mise en veilleuse, probablement parce que les sommes annoncées pour recruter l’ailier ivoirien atteignent un niveau difficilement refusable.

La dernière en date ? 120 millions d’euros, bonus compris, de la part du Real Madrid, alors que le RBL en réclamerait 130 pour son joueur valorisé à 90. De quoi faire entrer Diomandé dans le top 5 des recrues les plus onéreuses de l’histoire du club.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence
    Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence
    information fournie par So Foot 26.07.2026 23:39 

    Alors que les flammes ravagent de nombreuses communes de la Gironde depuis plusieurs jours maintenant et que près de 200 000 personnes ont dû être évacuées, la situation a également touché directement les Girondins. Le centre d’entraînement, situé au Haillan, est ... Lire la suite

  • L'Algérie ouvre la CAN féminine par une victoire face au Sénégal
    L'Algérie ouvre la CAN féminine par une victoire face au Sénégal
    information fournie par So Foot 26.07.2026 22:33 

    Quatre mois plus tard, on y est. Initialement prévue à partir du 17 mars dernier, la CAN féminine s’est finalement lancée ce dimanche soir avec un joli duel entre l’Algérie et le Sénégal, à Rabat. Et ce sont les Algériennes qui l’ont emporté (2-0) , avec deux réalisations ... Lire la suite

  • Critiqué par la presse brésilienne, Neymar répond sur ses réseaux sociaux
    Critiqué par la presse brésilienne, Neymar répond sur ses réseaux sociaux
    information fournie par So Foot 26.07.2026 22:04 

    Vous êtes pas contents ? Doublé. Malgré deux buts la nuit dernière contre Chapecoense, Neymar a été la cible de critiques de la presse brésilienne, qui évoque une altercation avec des partenaires , et plus généralement une attitude néfaste envers certains d’entre ... Lire la suite

  • Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé
    Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé
    information fournie par So Foot 26.07.2026 21:23 

    Le PSG n’a pas cédé à la folie. Alors que le club de la capitale a longtemps fait figure de favori pour attirer Yan Diomandé, l’Ivoirien ne signera finalement pas en France . Selon RMC Sport, Paris s’est retiré du dossier, ce dimanche, refusant de s’aligner sur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank