Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

Annoncé au Real Madrid pour un montant proche de 120 millions d’euros, l’international ivoirien Yan Diomandé est assurément le fruit de toutes les convoitises dans ce mercato d’été. De quoi faire oublier qu’il n’a « que » 19 ans et une seule bonne saison au compteur. Attention à ne pas se brûler les ailes.

« Abidjan est doux », dit l’adage ivoirien. Inversement, Leipzig est dur, du moins en affaires. Après avoir déclaré fin juin, que « Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine et nous ne transigerons pas à ce sujet », le directeur sportif de l’écurie redbulléenne Marcel Schäfer l’a mise en veilleuse, probablement parce que les sommes annoncées pour recruter l’ailier ivoirien atteignent un niveau difficilement refusable.

La dernière en date ? 120 millions d’euros, bonus compris, de la part du Real Madrid, alors que le RBL en réclamerait 130 pour son joueur valorisé à 90. De quoi faire entrer Diomandé dans le top 5 des recrues les plus onéreuses de l’histoire du club.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com