Pedri s'essaye au foot traditionnel pendant ses vacances en Chine

Des vacances culturelles. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, Pedri est actuellement en vacances en Chine , où il remplit à merveille son rôle d’ambassadeur de la marque Adidas.

Cuju-rella

Quand il n’est pas occupé à visiter la muraille de Chine, à manger des nouilles au crabe ou à donner le coup d’envoi fictif d’un match de D1, le milieu de terrain du FC Barcelone enfile le hanju , une tenue traditionnelle, pour s’essayer au cuju, un jeu de balle traditionnel que la FIFA a reconnu comme l’ancêtre le plus éloigné du football il y a quelques années.…

JD pour SOFOOT.com