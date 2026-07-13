La vie est Bellingham

Ce mercredi, les Anglais s'apprêtent à croiser le fer avec les Argentins, champions du monde en titre. Si ce duel s'annonce âpre, il s'agit sans doute de l'un des rendez-vous dont a toujours rêvé Jude Bellingham pour porter son pays en finale et maintenir les espoirs d'un deuxième Graal en soixante ans plus tard.

Dans l’ombre de l’increvable capitaine Harry Kane et ses innombrables pions, Jude Bellingham est là, prêt à surgir pour sauver les siens pendant cette Coupe du monde. Encore une fois, face à la très belle équipe de Norvège (1-2), le milieu de 23 piges a révélé une part de lui qu’on avait peut-être omis de concevoir tant la saison du Real Madrid a laissé de regrets. Ce samedi soir, la planète foot s’est extasiée devant un type capable de renverser un match qui semblait filer entre les pattes des Three Lions qui ne se nomme pas Harry Kane. Auteur d’un doublé sous le cagnard de Miami, il semblerait que le natif de Stourbridge soit le dénicheur de solutions que tout un peuple attendait depuis belle lurette pour se retrouver à une marche d’une finale de Coupe du monde.

Jude’s law

Après la partie face à la bande d’Erling Haaland, le bonhomme au dégradé parfait se pointe en zone mixte, l’air agacé. La raison ? Thomas Tuchel, sélectionneur de la Team England , a balancé qu’il était tout à fait mécontent du contenu proposé par ses joueurs malgré la qualif’ : « Le résultat est fantastique, être en demi-finales, c’est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre performance. […] Nous avons eu de la chance. » Voilà qui révolte l’ancien joyau du Borussia Dortmund, visiblement d’humeur à titiller l’autorité du coach et à monter au créneau pour ses potes : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ces conditions face à Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth, c’est difficile sur le terrain, c’est un match éprouvant. […] Mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs sur la pelouse qui ont livré un superbe match. » . Et toc, le groupe vit bien.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com