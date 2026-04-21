La vice-présidente de West Ham claque la porte

Chamboulement en vue à West Ham ? Actuellement engagé dans une lutte acharnée pour le maintien en Premier League, le club londonien perd l’une de ses grandes patronnes. La baronne Karren Brady, vice-présidente des Hammers , a annoncé ce mardi sa décision de quitter ses fonctions.

« Cela a été un privilège de travailler aux côtés du conseil d’administration, de la direction, des joueurs, du personnel et des partisans de West Ham United , s’est exprimée la dirigeante de 57 ans dans un communiqué paru sur le site Internet du club. Je souhaite beaucoup de succès à West Ham United pour l’avenir. » …

VM pour SOFOOT.com