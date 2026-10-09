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La Turquie vire son sélectionneur
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 20:17

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La Turquie vire son sélectionneur

La Turquie vire son sélectionneur

Perdre deux fois contre l’Italie est un motif légitime de licenciement. La Fédération turque de football a officiellement limogé Vincenzo Montella vendredi. Le sélectionneur n’a pas survécu aux quatre défaites subies durant la trêve . Les Turcs ont mordu la poussière face à la France, l’Italie (à deux reprises) et la Belgique, et n’ont déjà plus aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations .

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