La Turquie vire son sélectionneur
Perdre deux fois contre l’Italie est un motif légitime de licenciement. La Fédération turque de football a officiellement limogé Vincenzo Montella vendredi. Le sélectionneur n’a pas survécu aux quatre défaites subies durant la trêve . Les Turcs ont mordu la poussière face à la France, l’Italie (à deux reprises) et la Belgique, et n’ont déjà plus aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations .
Embed x.com…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer