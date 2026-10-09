Giroud refuse de tutoyer Ancelotti
Une question de respect. Ce n’est pas commun, mais Olivier Giroud (40 ans) est entraîné par un coach plus jeune que lui cette saison au LOSC puisque Davide Ancelotti a soufflé ses 37 bougies cet été . L’Italien a d’ailleurs proposé à l’attaquant de le tutoyer, mais Giroud a dit non. Même s’il est (un peu) plus vieux, hors de question de tutoyer son entraîneur. Le vouvoiement reste donc de rigueur.
Embed x.com…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer