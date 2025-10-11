 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 23:30

La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie

La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie

Une raclée, mais une deuxième place.

Malgré le set de tennis infligé à la Bulgarie, la Turquie a vu l‘Espagne s’imposer également contre la Géorgie et doit donc se contenter de la deuxième place du groupe E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 : elle compte en effet six points (contre neuf pour la Roja ), comme son nombre de buts marqués ce samedi : bien que Radoslav Kirilov ait répondu à Arda Güler dans le premier acte, les visiteurs ont tout explosé en seconde période (doublé pour Kenan Yildiz, réalisation pour Zeki Çelik et Irfan Can Kahveci, lob CSC d’Ivelin Ivanov Popov…).…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Diego Costa et Martin Škrtel s’embrouillent en plein match de charité à Stamford Bridge
    Diego Costa et Martin Škrtel s’embrouillent en plein match de charité à Stamford Bridge
    information fournie par So Foot 11.10.2025 23:49 

    Fidèle à lui-même. Il lui en faut toujours aussi peu. Alors que Stamford Bridge accueillait un match de charité entre anciennes gloires de Chelsea et de Liverpool ce samedi, Diego Costa, 37 ans, a trouvé le moyen de s’embrouiller avec Martin Škrtel . Victime d’un ... Lire la suite

  • Une soirée de ratés sur penaltys
    Une soirée de ratés sur penaltys
    information fournie par So Foot 11.10.2025 23:23 

    Ratés cinq sur cinq. Ce samedi soir de qualifications à la prochaine Coupe du monde aura été traversé d’une drôle de rengaine : sur les quatre penaltys sifflés aux quatre coins de l’Europe, aucune n’a été transformé . Pire, en début de soirée Erling Haaland s’est ... Lire la suite

  • L'Espagne éteint la Géorgie
    L'Espagne éteint la Géorgie
    information fournie par So Foot 11.10.2025 22:45 

    En maîtrise totale, l'Espagne s'est facilement imposée face à la Géorgie en marquant un but lors de chaque mi-temps. Avec neuf points, la Roja passe leader de la poule E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Troisième avec trois unités au compteur, ... Lire la suite

  • L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir
    L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir
    information fournie par So Foot 11.10.2025 22:43 

    Estonie 1-3 Italie Buts : Sappino (76 e ) pour l’Estonie // Kean (5 e ), Retegui (38 e ) et Esposito (74 e ) pour l’Italie L’espoir fait vivre.… TB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank