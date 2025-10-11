La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie

Une raclée, mais une deuxième place.

Malgré le set de tennis infligé à la Bulgarie, la Turquie a vu l‘Espagne s’imposer également contre la Géorgie et doit donc se contenter de la deuxième place du groupe E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 : elle compte en effet six points (contre neuf pour la Roja ), comme son nombre de buts marqués ce samedi : bien que Radoslav Kirilov ait répondu à Arda Güler dans le premier acte, les visiteurs ont tout explosé en seconde période (doublé pour Kenan Yildiz, réalisation pour Zeki Çelik et Irfan Can Kahveci, lob CSC d’Ivelin Ivanov Popov…).…

FC pour SOFOOT.com