La Turquie et la Grèce s'invitent en Ligue A, la Serbie sauve sa place

Il ne reste plus qu’un ticket.

On connait l’issue de trois des quatre barrages entre les Ligues A et B de Ligue des nations. Déjà victorieuse à l’aller, la Turquie a confirmé sa supériorité sur la Hongrie en l’emportant également loin de ses terres (0-2) . Un succès construit en quelques minutes sur un penalty d’Hakan Çalhanoğlu, puis un but d’Arda Güler, bien trouvé au cœur de la surface. Un succès parachevé dans les derniers instants par Abdülkerim Bardakcı. Battue chez elle, la Grèce est elle allée renverser l’Écosse à Glasgow pour s’offrir la montée (0-3) . Yiánnis Konstantelias, Konstantínos Karetsas d’une belle lucarne et Chrístos Tzolis dès le coup d’envoi de la seconde période sont les héros grecs. Enfin, la Serbie est parvenue à conserver sa place : trois jours après le nul ramené d’Autriche, les Serbes s’en sont remis à un improbable but de renard de Nemanja Maksimović pour prendre l’avantage, avant le break signé Dusan Vlahovic (2-0).…

TB pour SOFOOT.com