La triste stat des clubs français en Ligue des champions
22/01/2026 à 09:50

Entrez en frappant. C’est ce qu’on certainement dit les gardiens du PSG, de l’OM et de l’AS Monaco aux attaquants adverses en cette septième journée de Ligue des champions 2025-2026. Pour illustrer l’affreux bilan des clubs de Ligue 1 – trois défaites – L’Équipe a en effet dégainé une triste statistique : 12 tirs cadrés subis, 11 buts encaissés , symboles de défenses friables au possible et, surtout, de portiers inexistants.

Pour plus de précisions : Philipp Köhn (Real Madrid-Monaco) a encaissé six buts sur cinq tirs cadrés , Lucas Chevalier (Sporting-PSG), deux sur quatre et Geronimo Rulli (OM-Liverpool), trois sur trois . Chevalier peut tout de même se « satisfaire » d’avoir réussi deux parades, record du trio. Les attaquants peuvent eux aussi baissé la tête, avec trois buts inscrits seulement en seize tentatives face aux cages.…

AB pour SOFOOT.com

