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La très vilaine faute du fils de Van Bommel
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 09:08
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La très vilaine faute du fils de Van Bommel

La très vilaine faute du fils de Van Bommel

Salahdine Parnasse a déjà des fans. Ce samedi soir, l’ Ajax Amsterdam accueillait le PSV Eindhoven pour le compte de la 5 e journée d’Eredivisie. Entraîné par un certain Peter Bosz, le PSV l’a emporté trois buts à un , prenant par la même occasion la deuxième place du championnat (derrière l’AZ Alkmaar) tout en voyant l’ Ajax distancé de six points . Si la rivalité entre les deux géants du foot néerlandais mène, comme souvent, à des tacles rugueux, ce week-end, une action a fait parler au Benelux.

Bouwman s’en sort avec quatre semaines d’absence

Sur une action quasi anodine, le ballon rebondit tout en restant dans les airs. C’est là que Ruben van Bommel (22 ans), joueur du PSV, et Aaron Bouwman (19 ans), de l’Ajax, se disputent la balle. Enfin, le premier cité réalise plutôt une « tentative de meurtre » , lâche Hugo Borst, commentateur néerlandais de la partie. Le fils de Mark van Bommel se lance tête baissée sur le jeune Bouwman, qui a véritablement frôlé le pire .…

AC pour SOFOOT.com

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