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La tornade qui a balayé une commune de l'Aude a fait 39 blessés dont deux en urgence absolue
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 10:20
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(Actualisé avec précisions de la sous-préfète de l'Aude)

La tornade qui a frappé lundi la commune de Pomas (Aude), qui compte un peu plus de 1.000 habitants, a fait 39 blessés, dont deux en urgence absolue, et détruit ou endommagé 300 habitations, a déclaré mardi la sous-préfète du département.

Lors d'une conférence de presse, Marie-Hélène Bouissac a précisé que 17 personnes avaient été évacuées vers des centres hospitaliers, ajoutant que le bilan était en voie de stabilisation mais pas encore définitif.

" "Nous sommes conscients que nous vivons à Pomas des événements exceptionnels (...) il est très traumatisant pour l'ensemble des habitants", a-t-elle poursuivi.

Quelque 1.400 foyers sont encore privés d'électricité à la suite du passage de la tornade, dont la violence a été filmée par plusieurs habitants de Pomas.

"Soixante-quinze sapeurs-pompiers sont actuellement engagés, appuyés par des spécialistes venus en renfort. Les opérations de reconnaissance et de vérification sont toujours en cours", lit-on dans un communiqué de la préfecture publié plus tôt dans la journée.

La tornade est intervenue dans un contexte de temps orageux dans le sud de la France, après un canicule record qui a étouffé le pays pendant la majeure partie de l'été.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité pa Zhifan Liu)

Environnement
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