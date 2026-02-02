La théorie (très) douteuse de Guy Roux sur le foot féminin

Un nouveau dérapage (in)contrôlé ? Dans le cadre d’un entretien réalisé par le journal L’Est éclair , Guy Roux (87 ans) semble s’être quelque peu égaré au moment d’exprimer sa vision du football féminin . S’il a d’abord affirmé son « respect pour ces jeunes femmes qui pratiquent leur sport favori » , l’ancien entraineur emblématique de l’AJ Auxerre a expliqué que selon lui, la raison des matchs jugés « peu spectaculaires » serait avant tout d’ordre physiologique , les femmes ayant « des bassins plus larges que ceux des hommes » .

« Les meilleures joueuses sont taillées comme des garçons »

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large […] Le football n’est pas fait pour les bassins larges » a-t-il notamment affirmé, avant de préciser que selon lui, « les meilleures joueuses de football sont taillées comme les garçons » .…

FG pour SOFOOT.com