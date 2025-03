information fournie par So Foot • 07/03/2025 à 23:10

La tête des joueurs parisiens sera-t-elle en Bretagne ou à Anfield ?

Mardi prochain, le Paris Saint-Germain défiera Liverpool en huitièmes de finale retours de Ligue des champions. Mais avant, les Parisiens devront se frotter à Rennes en Ligue 1. Alors, question qui tue : Luis Enrique doit-il faire tourner en Bretagne ?

Les supporters parisiens peuvent se réjouir : leur club dispose enfin d’un effectif cohérent. Avec 24 joueurs (sans compter Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Milan Škriniar respectivement prêtés à la Juventus, Aston Villa et Fenerbahçe en janvier), le Paris Saint-Germain s’est ainsi détaché de l’étiquette d’équipe fourre-tout qui lui colle à la peau depuis l’arrivée de QSI. Mieux, l’ensemble de ces 24 joueurs a disputé au moins un match cette saison – même les trois gardiens. De quoi concerner tout le groupe donc, et placer Luis Enrique dans les meilleures dispositions au moment de faire ses choix. Pour autant, l’entraîneur espagnol aura de quoi se gratter la tête ce samedi, quand il faudra coucher sa composition pour affronter Rennes. En effet, alors que se profile le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, quelle solution doit privilégier Enrique ? Faire tourner ou laisser jouer les cadres ?

