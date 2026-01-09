La tempête Elli pousse à annuler le match entre Sankt Pauli et le RB Leipzig
Une tempête nommée Elli bouleverse le calendrier de la Bundesliga… Comme l’ont annoncé ce vendredi la Ligue allemande et les clubs, le match de première division allemande prévu samedi à 15h30 entre Sankt Pauli et le RB Leipzig est annulé en raison des conditions météorologiques. Une date de report pour la rencontre n’a pas encore été fixée, mais devrait être annoncée prochainement.
