La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi
24/10/2025 à 17:36

Il s’agit ni de Pavard, ni de Mendy et encore moins de Bourigeaud.

Alors qu’elle devait se tenir ce vendredi soir, la rencontre de la 11 e journée de Ligue 2 entre Bastia et Laval n’aura finalement pas lieu. La cause ? La tempête Benjamin qui empêche l’avion des joueurs de Laval de décoller.

KM pour SOFOOT.com

