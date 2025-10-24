La tempête Benjamin ne voulait pas de Bastia-Laval ce vendredi
Il s’agit ni de Pavard, ni de Mendy et encore moins de Bourigeaud.
Alors qu’elle devait se tenir ce vendredi soir, la rencontre de la 11 e journée de Ligue 2 entre Bastia et Laval n’aura finalement pas lieu. La cause ? La tempête Benjamin qui empêche l’avion des joueurs de Laval de décoller. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
