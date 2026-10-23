Les dernières informations sur le futur stade du PSG

Problème de riches. Ça fait désormais 16 mois que le Paris Saint-Germain étudie minutieusement les trois options qui s’offrent à lui pour son futur stade. Qui de Poissy, de Massy ou de l’actuel Parc des Princes sera choisi ? Une première réponse concrète est attendue à la fin de l’automne, indique Le Parisien .

Aucun dossier ne serait distancé

Pour savoir où joueront les Parisiens à l’avenir, la direction du club a tout passé au crible. Les trois sites évoqués ont tous été analysés de fond en comble pour déterminer lequel serait le meilleur. Près de 2 millions d’euros auraient été dépensés par site afin d’en connaître les avantages et les inconvénients. …

LT pour SOFOOT.com