Les excuses de Mike Maignan après son carton rouge

Scusi . Exclu face à Bournemouth après une vilaine faute sur l’international américain Tyler Adams, Magic Mike a perdu de sa magie en laissant ses partenaires à 10 contre 11 face à une équipe anglaise qui menait déjà 1 à 0 grâce au penalty de Justin Kluivert en début de rencontre. Les hommes de Ruben Amorim ont été contraints de disputer plus d’une heure de jeu en infériorité numérique.

Le portier des Bleus s’est excusé ce vendredi sur Instagram : « Mon geste était involontaire. Comme tous les gardiens et comme à chaque match, je voulais créer de l’espace dans ma surface de réparation. Malheureusement, j’ai donné une mauvaise image, surtout auprès des jeunes spectateurs. Le club, le staff et mes coéquipiers savent quel genre de personne et de capitaine, je suis. Ils connaissent mes intentions, et les abandonner n’était pas mon intention. » …

MB pour SOFOOT.com